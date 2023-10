GEROLIN A RFV, Sbagliato scegliere già ora un obiettivo

FirenzeViola.it

Manuel Gerolin a Radio Firenze Viola

Manuel Gerolin, dirigente sportivo di lungo corso, durante "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola ha parlato così di Fiorentina, a partire da Lucas Martinez Quarta: “Le caratteristiche sue erano ben note. Quelle di sapersi sganciare e partecipare alla fase offensiva. Italiano che è bravo l’ha capito, quando fai un gioco così corale e completo migliori in entrambe le fasi. Infatti Quarta sta migliorando anche sul piano difensivo”.

Su Gonzalez: “È cresciuto, le qualità le ha sempre avute. Era già in Europa infatti prima della Fiorentina ed è stato pagato tanti soldi. Andava solo aspettato, nella velocità e nel colpo di testa è l’arma in più, ci si aspettava questa crescita. Perché non poteva essere solo quello del primo anno, ora è l’arma in più della Fiorentina che sta crescendo tutta. Il presidente sta spendendo tanti soldi, io credo sia a ridosso delle prime quattro: ogni anno ci sono delle sorprese, quest’anno per me la Fiorentina può acchiappare il quarto posto o magari anche il secondo, chissà”.

Sulle parole di Italiano di stamani, in cui il tecnico ha detto che bisogna scegliere un obiettivo: “Non mi piace scegliere un obiettivo. Le rose ormai sono enormi, con giocatori bravi e che guadagnano bene. Credo che una squadra come la Fiorentina debba sempre puntare a vincere, perché la vittoria porta entusiasmo. È prematuro dire che “bisogna scegliere”, la Fiorentina ha un organico importante e può arrivare in fondo in tutte le competizioni”.

Su Infantino: “Si cresce anche durante la settimana, non solo la domenica. Se sei cresciuto, nel momento in cui ti viene data la possibilità metterai in difficoltà l’allenatore. Come per Gonzalez, Burdisso conosce bene gli argentini, vuol dire che ci sono delle qualità”.

Sull'attacco: “Come crescono i centrocampisti, di pari passo devono crescere le due punte. Quando una squadra arriva a certi risultati è perché le punte hanno segnato molto. Credo che il calcio di Italiano, essendo corale, faccia sbloccare prima o poi i centravanti”.