GAUTIERI A RFV, Viola può superare la Dea nell'1 vs 1

L'allenatore Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio" per introdurre i temi legati alla sfida di domani sera in Coppa Italia tra la Fiorentina e l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: "Sabato ero a Napoli e ho ammirato l'Atalanta: gioca un calcio incredibile sotto tanti punti di vista. E' difficile affrontare la Dea per qualsiasi squadra... la Fiorentina aveva altri programmi forse per il suo campionato ma ha saputo dimostrare in più circostanze di essere una grande squadra".

I 180' in cui si giocano le semifinali sono più un vantaggio per i viola o i nerazzurri?

"Dipende come verranno affrontate le due partite: è uno svantaggio o un vantaggio per entrambe. Sono gare da giocare ma il calcio non è una scienza esatta e spesso anche le grandi cadono".

Quali possono essere i punti deboli dell'Atalanta?

"Con grande attenzione e impegno i viola possono mettere in difficoltà la Dea. Servirà molto equilibrio da parte della Fiorentina, che nei duelli individuali può creare problemi".