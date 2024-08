GALLI A RFV, Mi aspettavo che Bianco rimanesse in Viola. A Monza per giocare, non si sente inferiore a nessuno

Fonte: dal nostro inviato a Milano, Niccolò Santi

Giuseppe Galli, procuratore di Alessandro Bianco, ospite a Radio FirenzeViola direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano, ha parlato del freschissimo trasferimento del proprio assistito al Monza. Ecco le sue parole:

Sulla trattativa: "Siamo contenti, il ragazzo è contentissimo di avere la possibilità di riabbracciare il mister dell’anno scorso. Siamo grati alla Fiorentina per averci dato la possibilità di fare questo prestito secco e a Galliani, che ha fatto di tutto per farlo giocare al Monza."

Sulla prossima stagione al Monza: "Non si sente inferiore a nessuno. Va bene così, per lui sarà un anno importantissimo. Farà di tutto per fare bene. È un giocatore che poi tornerà alla Fiorentina, quindi questa esperienza in A è importante sia per il giocatore sia per la società viola."

Sulla possibilità di rimanere in maglia viola: "Ero convinto che potesse rimanere a Firenze. Credo che Alessandro farà un’annata importante."

Sulle altre pretendenti: "Sul giocatore c’era una squadra che gioca in Champions che ha fatto richiesta, e anche altre, quindi il giocatore ha avuto molti estimatori."