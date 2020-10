GALBIATI A FV, M. QUARTA OTTIMO ACQUISTO. CALLEJON? INUTILE PER IL GIOCO DI IACHINI

La Fiorentina ripartirà dopo il mercato senza Federico Chiesa, ma con Jose Maria Callejon e Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino infatti è un acquisto fortemente voluto da parte della società ed è un ragazzo di grande prospettiva, proprio come Nikola Milenkovic che alla fine è rimasto. FirenzeViola.it per approfondire questi temi ha contattato, in esclusiva, l'ex gigliato, Roberto Galbiati.

Quanto è importante per la Fiorentina che siano rimasti Milenkovic e Pezzella?

"Importantissimo perché sono due giocatori fondamentali per questo reparto e rappresentativi. Spero possano fare lo stesso anche a gennaio".

Milenkovic potrebbe partire o rinnoverà?

"Dipenderà molto da come siamo messi in classifica: se siamo in lotta per un posto Uefa potrebbe anche rinnovare sennò penso che sarà difficile".

Si è dato delle spiegazioni al perché siano arrivati diversi gol in questo avvio di stagione?

"La squadra era molto portata alla fase offensiva e poi davanti alla difesa ha giocato Amrabat che è fuori ruolo. Ci manca parecchio quel giocatore lì, queste sono le motivazioni. Non scordiamoci anche che mancava Pezzella".

Come valuta l'acquisto di Martinez Quarta?

"Il fatto che lo abbiano comprato è un bel segnale per il futuro perché è un ottimo acquisto in prospettiva. Hanno pensato che se dovesse partire uno dei due centrali a gennaio avrebbero già il sostituto in casa e lo avrebbero fatto giocare 6 mesi in A dandogli tempo per ambientarsi. Mi piace, giusto non investire in un giocatore con infortuni come fatto altre volte".

Perso Chiesa è arrivato Callejon. Un cambio che la convince?

"Per il momento abbiamo fatto un buon affare però i soldi arriveranno in tre anni. Se lo avessimo venduto al momento opportuno si guadagnava di più e si aveva più soldi. Callejon per il gioco di Iachini non lo avrei preso, è una spesa inutile se non si cambia modulo".

Quale futuro vede sulla panchina dei viola per Iachini?

"L'arrivo di Callejon può far pensare ad un suo allontanamento, io spero di no. Ma si può pensare se siamo dalle malalìngue".