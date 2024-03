G. TOGNAZZI A RFV, Questo Milan dipende da se stesso

FirenzeViola.it

Gianmarco Tognazzi a Radio Firenze Viola

L’attore Gianmarco Tognazzi, tifoso milanista, ha parlato a “C’è polemica” su Radio FirenzeViola della squadra rossonera che sabato sfiderà la Fiorentina: “Tra infortunati, viaggi, rientri e fusi orari, le partite dopo le soste sono sempre delle incognite. Per noi si tratta di pause nazionali ma per molti giocatori no, tutt'altro. Non a caso le riprese post nazionali del Milan sono state abbastanza brutte”.

Che partita si aspetta?

“Il Milan arriva sicuramente in fiducia, anche se non avere Theo Hernandez è un punto di forza in meno. Dipende dai rossoneri, che possono fare partite straordinarie così come rovinare tutto in corso d’opera. Per adesso abbiamo sette punti in meno legate all’incapacità gestionale delle partite”.

Il Milan può avvicinare l’Inter?

“I calcoli nel calcio non si possono fare, l’intenzione è di vincerle tutte ma poi bisogna vedere cosa succede in campo. La squadra farà il possibile per assicurarsi il secondo posto, al di là di vedere i cugini interisti con la seconda stella di cartone”.

