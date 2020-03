FREITAS A FV, Scomparsa di Astori fu scioccante

Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha ricordato in esclusiva a FirenzeViola.it, Davide Astori nel giorno dei due anni dalla sua scomparsa. Queste le sue parole: "Assistere così da vicino alla scomparsa di un uomo come Davide è la cosa più grave che mi sia mai capitata in venti anni di carriera. Quei giorni di inizio marzo sono stati per me scioccanti, perché oltre alla gravità della sua morte prematura non ho mai smesso di pensare alla persona che era Astori, alla famiglia che si era ritrovato e a tutta la vita che aveva davanti a sé. Di quel dolore rimane il ricordo dell’essere umano, del papà e del figlio esemplare che è stato, al di là della carriera. La sua famiglia ha subìto una tragedia: la piccola Vittoria non potrà mai godere della presenza del padre. Spesso è un cliché parlare bene delle persone che se ne sono andate ma per Davide non sarà mai così: di lui mi ha sempre colpito la sua sincerità, la sua semplicità e la naturalezza. Era un leader naturale ed era rispettato da tutti per queste sue doti. È nato capitano e lo resterà per sempre”.