FRATINI A RFV, Un nome per il mercato? Giorgio Cittadini. In difesa mi ha sorpreso Ranieri

Il talent scout Michele Fratini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Firenze in campo" per commentare i temi di attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole: "La Fiorentina ad inizio stagione si diceva che poteva arrivare tra le prime sei, mentre oggi è addirittura quarta. Quindi è una bella stagione fino ad ora. Direi che i viola meritano questa posizione grazie alle prestazioni di Arthur e ai gol di Nico Gonzalez e Bonaventura. La Fiorentina ha trovato l'amalgama grazie al suo allenatore che è stato bravo anche ad alternare i suoi giocatori. Se la Fiorentina oggi è il quarto posto vuol dire che ha alzato il livello. Non solo in campo ma anche nelle infrastrutture con il Viola Park. La Fiorentina è spavalda e gioca a calcio".

Sul mercato come si migliora questa Fiorentina?

"La Fiorentina manca di qualcosa in difesa. Quindi direi che i miglioramenti vadano cercati in quel reparto. Anche perché Martinez Quarta è meglio in fase offensiva. Un profilo abbordabile potrebbe essere il classe 2002 Giorgio Cittadini. È un centrale difensivo forte fisicamente, prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, che ora gioca a Monza. In difesa i viola, nonostante abbiano cercato di rinforzarsi ancora mancano di qualcosa. Devo dire che in quel reparto mi ha sorpreso Ranieri. Ha fatto una crescita impressionante".