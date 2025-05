FirenzeViola On Field Review Fiorentina, la rabbia di Gud, le lacrime di Ranieri e le 3 scelte arbitrali

vedi letture

On-Field Review è la rubrica di Firenzeviola.it che il giorno dopo le partite della Fiorentina analizza nel dettaglio gli episodi principali che hanno riguardato la squadra allenata da Palladino. Il primo round della semifinale di Conference League va al Betis che vince 2-1 dopo una partita con diversi momenti chiave, vediamo i principali.

La rabbia di Gudmundsson

Voleva prendersi la scena nella notte più importante ma è finita con la rabbia per il cambio: la notte al Benito Villamarin di Albert Gudmundsson non è andata proprio come l'islandese sperava che andasse. Dopo un primo tempo in cui il numero 10 si era fatto vedere con discreta continuità, nei secondi quarantacinque minuti è praticamente scomparso se non per un gol fallito in posizione comunque di fuorigioco. Difficile sapere se tutta la frustrazione mostrata al momento del cambio all'86' fosse nella direzione del tecnico o della sua partita, ma di sicuro tra Roma e ritorno al Franchi servirà un altro Gudmundsson.

Capitano, mio capitano: che Ranieri!

Quando meno te lo aspetti, la copertina se la prende ancora lui, capitan Luca Ranieri. Ormai in Conference ci ha preso gusto e dopo aver segnato al Celje, timbra anche a Siviglia forse nel momento più difficile, sfruttando l'assist di Gosens e festeggiando con gli oltre 1000 tifosi viola accorsi allo stadio. E a fine partita si emoziona ai complimenti di Beppe Bergomi, segnalando anche tutta la stanchezza dopo una gara giocata al massimo dal primo all'ultimo minuto. Caro Luca, abbiamo una buona notizia per te almeno su questo fronte: il prossimo weekend potrai riposare, se mai ci riuscirai. Con la squalifica in campionato, niente Roma per lui.

I 3 episodi arbitrali di Betis-Fiorentina

Chiudiamo con i tre episodi principali che hanno visto protagonista l'arbitro Oliver, quello del "bidone dell'immondizia al posto del cuore" di Real Madrid-Juventus. Curioso che abbia scelto di sorvolare sul contatto finale di Folorunsho su Lo Celso in area viola: il centrocampista prende palla ma travolge l'avversario rischiando tantissimo. L'arbitro lo ha graziato. Sul primo gol invece non si è ancora capito bene cosa sia successo: Ezzalzouli colpisce la traversa, poi il pallone sembra superare la linea e il Betis festeggia ma l'arbitro dice di aspettare. Non c'era la Goal Line Technology? Comunque il VAR dà il gol agli spagnoli e festa finita, ma l'episodio lascia un po' perplessi. Così come è rimasta perplessa la Fiorentina sul secondo gol, con Bakambu in netta posizione di fuorigioco che ha oscurato la vista a De Gea: il portiere forse non ci sarebbe arrivato lo stesso, ma almeno un'analisi al VAR o un richiamo dell'arbitro sarebbe stato più giusto.