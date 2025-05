De Gea: "Futuro in Spagna? Io a Firenze sono contento. E sul 2° gol..."

Dopo la partita contro il Betis, il portiere della Fiorentina David De Gea si è soffermato in zona mista con i media presenti tra cui Firenzeviola.it. Queste le sue parole: "Speriamo per il ritorno di fare una grande partita e riuscire a raggiungere la finale. Il Betis ha dimostrato da diverso tempo il suo valore, stanno giocando per la Champions League e facendo un gran percorso in Conference. Abbiamo saputo reagire dopo un momento duro sul 2-0, Antony ha fatto un gran gol".

Cosa aspettarsi dall'ambiente di Firenze?

"Una grande atmosfera. Noi ci troviamo a nostro agio con la nostra gente. Qui è stato veramente incredibile con i tifosi fin dall'inizio".

In futuro tornerà in Spagna?

"Io guardo giorno per giorno. Sono molto contento a Firenze e mi sto divertendo molto nel calcio italiano. Spero di ottenere il meglio con il mio gruppo".

La Fiorentina vuole vincere la Conference dopo le due finali?

"Speriamo che la terza sia quella buona".

Il secondo gol del Betis?

"La posizione dell'attaccante non mi ha permesso di vedere la palla. Poi non so se l'avrei parata, ma non ho proprio visto il pallone partire".