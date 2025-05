FirenzeViola Cataldi e uno stop muscolare sul più bello: domani il report. Per Dodo nuovi controlli

La Fiorentina farà un report su Danilo Cataldi solo domani (salvo cambi di programma), anche per fare ulteriori controlli dopo l'infortunio muscolare patito contro il Betis Siviglia. Il giocatore ha sentito dolore durante un'azione di gioco, dopo appena mezzora dall'inizio della gara, ed ha dovuto lasciare il campo. La sua faccia in panchina con la borsa del ghiaccio tradiva un misto di frustrazione e disperazione visto il momento importante della squadra, con il centrocampista che avrebbe voluto dare il suo contributo in questo tris di gare determinanti di tutta una stagione. Tris che potrebbe essere costretto a saltare visto che dopo l'uscita di ieri a Siviglia salterà sicuramente la Roma ed è fortemente a rischio anche per il ritorno di giovedì con il Betis. Non filtra dunque ottimismo ma preoccupazione, in attesa dell'ufficialità.

Domani arriveranno aggiornamenti anche sulle condizioni di Dodo che in settimana ha ripreso comunque a correre sul campo dopo l'operazione (con metodologia poco invasiva) di appendicite venerdì e dunque per lui ci sono buone possibilità di tornare giovedì prossimo in Conference.