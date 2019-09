FOTO FV, L'inaugurazione della targa di Ficini

Ieri in Curva Fiesole prima dell'inizio della gara contro la Sampdoria, poi vinta per 2-1 grazie alle reti di Pezzella e Chiesa, c'è stata l'inaugurazione della targa dedicata a Marco Ficini, il tifoso viola ucciso a Lisbona nell'aprile 2017. Ecco le foto che raffigurano anche Joseph Commisso, figlio del patron italo-americano, e Joe Barone che ha anche parlato ai tifosi (CLICCA QUI per leggerle). I due hanno donato una maglia con il numero 7 ed il nome Marco e presenziato appunto all'inaugurazione della targa. In segno di rispetto e riconoscenza il Settebello, noto gruppo del tifo organizzato viola, ha donato loro due maglie con sopra scritto proprio il nome del gruppo degli ultras.