VIDEO FV, Barone: "Tifosi straordinari. Vogliamo..."

In occasione della consegna della targa a Marco Ficini ha preso la parola Joe Barone davanti ai tifosi della Fiorentina. Questo quello che ha detto: "Da parte della famiglia Commisso voglio ringraziare tutti voi, il gruppo dei tifosi più vecchi, il Settebello, per tutto il sacrificio e per tutto quello che fate per la Fiorentina. A noi dà tanta energia, vedervi anche mentre piove come per esempio a Parma ci dà gli stimoli per continuare ad avere uno stadio dove tutti voi siate rispettati: io, Rocco e tutti quanti lo vogliamo".