FONTANA A RFV, Locatelli l'ideale con Palladino. Amatucci e Bianco due talenti, ma in mezzo serve altro

FirenzeViola.it

Quale futuro per Nikola Milenkovic? Sul centrale della Fiorentina, conteso sul mercato dal Nottingham Forest, ha parlato il tecnico ed ex viola Gaetano Fontana che, ai microfoni di Radio FirenzeViola, si è esposto anche su altri argomenti: "Stiamo parlando di un atleta di livello, che nell'ultimo periodo ha avuto però un calo. E credo che, giunti a questo momento del suo percorso, dopo sette anni nella stessa squadra, per il bene del ragazzo e della società forse sia meglio cambiare. I cicli finiscono ed è opportuno accorgersene".

A centrocampo darebbe una chance a Bianco e Amatucci o serve altro?

"Bianco e Amatucci sono profili importanti, li ho seguiti anche nel percorso in Primavera. Il momento è quello che è e in una situazione del genere loro possono imporsi. Però credo che per fare un campionato importante deve esserci anche altro lì a centrocampo. C'è bisogno di fosforo e capacità tecnica".

Cosa ne pensa dell'ipotesi Locatelli?

"Secondo me è un usato sicuro. Poi per alcuni giocatori è fondamentale il sistema in cui giocano. Credo che in un contesto come quello di Palladino, lui sarebbe l'ideale".

Crede che Kean possa diventare una prima punta di livello?

"Ad oggi ci sono tanti dubbi su di lui. Ha un passato importante ma deve capire che deve ancora dimostrare tutto. Se arriva con la testa giusta può fare la differenza e rilanciarsi anche in chiave Nazionale".