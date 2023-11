FIORENTINA-JUVENTUS 0-1, Rivivi il LIVE di FV!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi, dallo stadio Franchi

22.46 - Mani sulle ginocchia per la Fiorentina che attacca per 95 minuti ma non riesce a trovare la via del gol. La Juventus vince con una partita giocata nella propria area di rigore, terza sconfitta consecutiva per la squadra di Italiano.

90' +5' - FINISCE QUI. LA JUVENTUS PASSA AL FRANCHI DOPO UNA PARTITA INCREDIBILE.

90' +4' - McKennie perde tempo alla bandierina e porta a casa un corner.

90' +1' - Terracciano para e allunga in corner un colpo di testa di Cambiaso.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Cambio nella Fiorentina: fuori Ranieri, dentro Mina che si piazza subito accanto a Nzola.

87' - Nzola gira di testa alto sopra Szczęsny. Ennesima conclusione che non va in porta.

82' - Incredibile: l'assistente segnala in ritardo due evidentissimi fuorigioco di Milik, Ranieri si infuria e prende il giallo.

78' - Subito pericolosissimi i due con Sottil che vola sulla sinistra e mette in mezzo un cross: Ikoné viene anticipato di un soffio da Rugani.

77' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Arthur e Kouame, dentro Sottil e Ikoné.

74' - Kouame apre il piattone da lontanissimo, il pallone parte anche bene ma Szczęsny è attento.

72' - Altro tiro dalla distanza di Bonaventura, altro muro. Pazzesco.

70' - Tiro-cross di Parisi che va vicinissimo alla porta della Juventus. Incredibile come la Fiorentina non riesca a segnare nonostante si giochi ad una porta sola.

68' - Doppio cambio nella Juventus: fuori tra i fischi Chiesa e Kean, dentro Milik e Vlahovic, anche lui coperto di fischi.

67' - Ancora un tiro dalla distanza di Bonaventura che stavolta finisce fuori di parecchio.

65' - È un tiro al bersaglio, ma la Fiorentina non riesce a trovare il gol! Un tiro di Quarta da distanza ravvicinata viene respinto.

64' - Bonaventura! Tiro dalla distanza che parte bene ma finisce fuori non di molto. Altro brivido per Szczęsny.

62' - In precedenza VAR al lavoro per valutare un tocco di Miretti su Mandragora in area. Troppo poco per fischiare un calcio di rigore.

61' - Cambio nella Juventus: fuori Miretti, dentro Cambiaso.

60' - Cambio nella Fiorentina: dentro Bonaventura al posto di Barak.

59' - Altro tiro di Mandragora, altra respinta: incredibile mole di conclusioni prodotta dalla Fiorentina senza segnare.

58' - Giallo per Gatti dopo l'ennesimo fallo tattico a centrocampo.

57' - Forcing della Fiorentina con la Juventus tutta chiusa in area. Ma ogni cross è preda dei difensori bianconeri.

54' - Batti e ribatti in area Juventus dopo un tiro di Biraghi. La difesa bianconera allontana.

51' - Chiesa in evidente posizione di fuorigioco spara su Terracciano.

50' - Ranieri provvidenziali su Kean che tira a botta sicura in contropiede.

48' - Giallo per Kean che entra in gioco pericoloso su Ranieri.

46' - Subito pericoloso Kouame che taglia a fette la difesa della Juventus ma poi viene fermato all'altezza dell'area di rigore.

45' - SI RIPARTE! Con un cambio nella Fiorentina: dentro Nzola al posto di Beltran.

--- INTERVALLO ---

45' 3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! La Fiorentina attacca, la Juventus segna: è 0-1 all'intervallo.

45'+ 2' - Ranieri! Colpisce di testa tutto solo ma spara fuori di pochissimo.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

45' - Szczęsny para la punizione di Biraghi! Palla indirizzata all'angoli, ma il portiere polacco è attento e fa buona guardia.

43' - Giallo per Rabiot per un intervento pericoloso su Biraghi al limite dell'area.

41' - Problemi per Beltran dopo uno scontro in area successivo ad un tiro pericoloso di Mandragora. Colpo al tronco per l'attaccante argentino.

39' - Continua la pressione della Fiorentina che però non riesce a trovare spazi. Bremer fin qui impeccabile in marcatura.

36' - Juventus come sempre pericolosa in contropiede: un rientro provvidenziale di Nico anticipa Kean in area.

33' - Nico ci prova dalla distanza e viene bloccato da Miretti che poi resta a terra dolorante. Il pubblico del Franchi si infiamma.

31' - Kouame! Il pallone schizza via da un rimpallo propiziato da Mandragora, tiro di prima con il mancino che si impenna e vola in curva. Ma era una buona occasione anche questa.

30' - Nico ad un passo dal gol! Sinistro potente da fuori area con Szczęsny che ha un grande riflesso e respinge. Forse la più grande occasione da gol per la Fiorentina alla mezzora.

29' - Tiro-cross di Mandragora dalla sinistra direttamente sulla pancia di Szczęsny. Nulla da fare per la Fiorentina in attacco fin qui.

26' - Allontana la Fiorentina con Mandragora che poi scippa palla a Locatelli ultimo uomo: contatto tra i due ma per l'arbitro non c'è nulla.

25' - Nico più attivo in questa fase anche se si fa rubare palla da Kostic e commette fallo sulla sinistra occasione per la Juventus.

23' - Nico Gonzalez! Si libera bene sul mancino in area ma calcia troppo debolmente: palla tra le braccia di Szczęsny.

22' - Nulla di fatto dal corner, poi Parisi copre bene su Kean in ripartenza.

21' - Punizione calciata in area da Biraghi ma McKennie allunga in corner. Il secondo della gara per la Fiorentina.

20' - Nico riesce ad andare via sulla destra a Kostic che lo stende con una spinta da dietro. Fallo ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per l'ammonizione.

19' - Palla di Barak in area per Beltran che non ci arriva per un pelo... Ma la Fiorentina ora sta reagendo.

17' - Il canovaccio non cambia: la Fiorentina continua nel possesso palla, la Juventus si chiude in difesa e non lascia spazi.

13' - Tiro di Barak terribile... Tutto solo al limite dell'area colpisce malissimo e spedisce il pallone nel settore ospiti. È stata la prima vera occasione per la Fiorentina.

10' - GOL DELLA JUVENTUS. Parisi non riesce ad intervenire su Kostic che dalla sinistra mette in mezzo un traversone basso: Miretti colpisce con il piatto e batte Terracciano. Alla prima azione, passa subito la Juventus.

8' - Arthur colpisce malamente con il destro al volo un pallone respinto dalla difesa della Juventus sugli sviluppi di un corner. Palla sul fondo.

5' - Canovaccio della gara già chiaro da questi primi minuti: la Fiorentina attacca, la Juventus lavora per ripartire in contropiede. Arthur deve fermare con un fallo un'azione molto pericolosa dopo un cross di Biraghi ribattuto.

2'- Lancio in profondità di Kouame per Beltran che viene però anticipato da Rugani.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

20.45 - Squadre che prendono il possesso del campo in questo momento. Divisa viola per la Fiorentina, bianca a strisce rosa per la Juventus.

In un'atmosfera surreale con parte della Curva Fiesole ancora a Campi Bisenzio e dintorni a spalare il fango, Fiorentina e Juventus scendono in campo per una partita molto importante per la Serie A. Da una parte la squadra di Italiano reduce da due sconfitte dopo un grande inizio di stagione, dall'altra i bianconeri di Allegri che volano e vogliono tenere il passo dell'Inter prima. Lo stadio offrirà comunque una cornice di pubblico di tutto rispetto con la curiosità di capire come si svolgerà la gara. Segui con Firenzeviola.it tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Quarta, Ranieri, Biraghi, Arthur, Mandragora, Nico Gonzalez, Barak, Kouame, Beltran.

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean.