FIORENTINA-BASAKSEHIR 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

19.55 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

19.52 - Una partita che avrebbe meritato anche un risultato più largo per la Fiorentina che chiude con un solo gol di vantaggio e non riesce a ribaltare dunque il risultato dell'andata. Nel finalenon cerca l'affondo e sembra accontentarsi del risultato che la porta sì a 10 punti in classifica al pari del Basaksehir, ma anche al secondo posto a causa del 3-0 dell'andata. Si deciderà tutto nell'ultimo turno, con i turchi che però hanno il match-point in casa contro gli Hearts.

90' +5' - FINISCE QUI! Fiorentina batte 2-1 l'Istanbul Basaksehir e si qualifica al turno successivo di Conference League.

90' +4' - Punizione pericolosa per gli ospiti che avranno l'ultima chance per pareggiare i conti.

90' +2' - Fiorentina che sembra accontentarsi del 2-1.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

86' - Giallo per Mandragora che commette fallo su una ripartenza degli ospiti.

86' - Cabral! Biraghi imbuca per il brasiliano che a tu per tu con Sengezer prova il tocco sotto, respinto con il volto dal portiere avversario.

85' - Corner sprecati dalla Fiorentina che non sembra voler spingere sull'acceleratore nonostante un Basaksehir che nel secondo tempo, almeno fin qui, ha fatto forse ancora meno del primo tempo.

82' - Ultimo cambio per la Fiorentina: entra Biraghi al posto di Terzic.

79' - Cosa ha sbagliato la Fiorentina! Prima Ikoné, poi Bonaventura, non riescono incredibilmente a trovare la porta da due metri. Incredibile.

75' - Doppio cambio anche per la Fiorentina: entrano Ikoné e Bonaventura, escono Saponara e Barak.

74' - Doppio cambio nel Basaksehir: entrano Traorè e Gurler, fuori Turuc e Chouiar.

72' - Cambio nella Fiorentina: entra Cabral al posto di Jovic.

71' - Pestone rifilato da Jovic al compagno Terzic che resta a terra molto dolorante. Mentre si prepara ad entrare Arthur Cabral...

67' - Giallo per Turuc che rifila una gomitata a Terzic in un contrasto aereo.

64' - Altra botta rifilata ad un giocatore viola, stavolta Mandragora, non ravvisata dall'arbitro. Resta a terra il centrocampista della Fiorentina.

61' - Bella giocata di Saponara che mette in mezzo un pallone morbido, Kouame rischia l'eurogol di tacco e sulla respinta del portiere arriva Jovic in tuffo che fa 2-1: Fiorentina in vantaggio meritatamente al Franchi!

61' - GOOOOOOLLL!! GOOOLLL!! ALLA FINE JOVIC FA DOPPIETTA!!

59' - Colpo evidente preso da Kouame dopo un dribbling. Per l'arbitro non c'è niente ma l'ivoriano resta a terra e si rialza solo dopo che gli avversari hanno messo fuori il pallone.

55' - Ancora Jovic! Stavolta è bravo Sengezer ad uscire a valanga sull'attaccante viola pronto a battere in rete dopo un rimpallo da corner. Ma a questo punto diventano tanti gli errori sotto porta del numero 7 della Fiorentina...

54' - Altro gol fallito da Jovic! Ma che azione di Kouame, che si lancia in mezzo a tre e mette in mezzo un cioccolatino per il serbo che però colpisce male di testa.

52' - Secondo cambio per il Basaksehir: fuori Biglia, dentro Sahiner.

50' - Jovic sbaglia un gol praticamente a porta vuota! Per sua fortuna era in posizione di fuorigioco segnalato dal guardalinee.

49' - La difesa del Basaksehir lascia solo Jovic in area, ma il serbo non conclude in porta e finisce per perdere palla.

48' - Ozcan! Colpisce male tutto solo al limite dell'area, tira un sospiro di sollievo Gollini che raccoglie il pallone oltre la linea di fondo.

47' - Dodo fermato al momento dell'ingresso in area, altrimenti sarebbe stato tutto solo.

45' - SI RIPARTE AL FRANCHI! Nessun ulteriore cambio per i due tecnici.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Nessun'altra emozione al Franchi: FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Ecco subito il cambio: fuori Tekdemir, dentro Ozcan.

44' - Il gioco si ferma ancora dopo un altro cross non sfruttato a dovere di Terzic. A terra ancora Tekdemir che dovrà lasciare il campo.

41' - Gioco fermo per una botta presa da Tekdemir a centrocampo. Dopo qualche secondo il centrocampista ospite si rialza.

39' - Giallo per Chouiar che colpisce Dodo su un rilancio.

38' - Dodo sbaglia malamente un cross. Dopo un buon inizio il terzino brasiliano non sta brillando.

35' - Sbaglia ancora Jovic! Stavolta era più semplice, con Saponara che mette ancora in mezzo dalla sinistra un pallone che però il serbo spara alto con il destro. Si dispera il Franchi.

34' - Giallo anche per Okaka che si sta lamentando da inizio partita per dei contatti francamente venali. Alla fine l'arbitro decide di punire l'attaccante ospite.

32' - Giallo per Milenkovic per un fallo a centrocampo che interrompe una ripartenza.

31' - Sbaglia Jovic! Grande sgasata di Terzic che mette in mezzo un gran pallone, sul quale però l'attaccante svirgola con il mancino. Altra grande occasione per la Fiorentina.

28' - Cosa stava per fare Kouame! Botta da lontanissimo con Sengezer un po' fuori dai pali ma bravo a recuperare in extremis. Il pubblico ora si esalta al Franchi!

26' - Dodo sulla destra lavora un pallone per Kouame, che mette in mezzo un cioccolatino rasoterra per Jovic. Il serbo si libera sul secondo palo e in scivolata mette in porta. E poi ancora l'esultanza con le mani alle orecchie... Tutto in parità al Franchi!

26' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! SEGNA JOVIC!!

23' - Ancora Terzic pericoloso sulla sinistra, ma il suo cross viene incocciato male da Barak.

21' - Terzic viene liberato sulla sinistra e viene chiuso in corner. Nulla di fatto però sul calcio d'angolo.

17' - Fiorentina che ha subito il colpo dopo l'amnesia difensiva collettiva. L'Istanbul tiene palla.

15' - Gollini ci è cascato di nuovo. Rilancio del portiere avversario Sengezer per Aleksic che viene perso dalla difesa e con Gollini che inspiegabilmente esce sulla trequarti appoggia facilmente in rete. Basaksehir in vantaggio.

15' - GOL DI ALEKSIC. INCREDIBILE GOLLINI....

14' - Terzic ferma una pericolosa azione di Chouiar che partendo dalla sinistra era pericolosamente rientrato in area.

12' - Prima occasione del match per la Fiorentina! Un cross debole di Saponara attraversa tutta l'area e arriva dalla parte opposta a Kouame, che spara un mancino potente ma alto. Brivido per Sengezer.

10' - Scarseggiano le emozioni in questi primi 10 minuti di gioco. E sembra che l'interesse sia soprattutto degli ospiti.

7' - Spartito di gioco in questo momento gestito dall'Istanbul Basaksehir, con Terzic che copre bene un lancio per Turuc.

5' - Gioco fermo per un colpo preso da un giocatore ospite. Ma nei primi minuti di gioco la Fiorentina è stata stabilmente nella metà campo avversaria senza però colpo ferire.

2' - Prima indicazione tattica della sfida: la Fiorentina si schiera con il 4-2-3-1, con Barak che agirà dietro a Jovic.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dall'Istanbul Basaksehir, in divisa arancione elettrico. Fiorentina in viola.

La Fiorentina tenta l'impresa al Franchi, perché battere l'Istanbul Basaksehir non basterà: la squadra di Italiano per poter puntare al primo posto in classifica del girone dovrà vincere con almeno 3 gol di scarto, impresa tutt'altro che semplice visto che davanti avrà l'unica squadra di tutte le competizioni europee a non aver ancora subito gol. Il Basaksehir viene a Firenze per chiudere la pratica qualificazione, la Fiorentina vuole però far vedere di essere diversa da quanto mostrato fin qui: restate con Firenzeviola.it per il racconto LIVE di tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouame, Jovic, Saponara.

BASAKSEHIR (4-3-3): Şengezer; Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima; Tekdemir, Biglia, Aleksic; Chouiar, Okaka, Türüç.