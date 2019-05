FALCONE A FV, Serve chiarezza sugli obiettivi

Alla vigilia della sfida di Bologna, recupero della ventunesima giornata, viola e rossoblù si preparano al derby dell'appennino con stati d'animo opposti. All'euforia dei felsinei per l'importante successo di S.Siro si contrappone la delusione dei gigliati per la brutta sconfitta interna ad opera del Napoli. Per un commento sulla sfida, Firenzeviola.it ha contattato un doppio ex come Giulio Falcone.

Domani c'è Bologna-Fiorentina, sfida tra squadre con stati d'animo opposti. Che partità sarà?

"Sicuramente il Bologna sarà galvanizzato e inizierà forte, e magari troverà una Fiorentina più timorosa, con la paura di perdere. A mio avviso i primi minuti saranno i più duri per i viola, ma se la Fiorentina reggerà, ha le risorse per venirne fuori. L'importante sarà tenere botta al'inizio. Il compito di Rossi è ridare fiducia al gruppo dopo la brutta sconfitta di venerdì".

Da Prandelli, a Mihajlovic, a Rossi. La crisi della Fiorentina continua...

"Quando arrivarono prandelli e Corvino c'era un progetto ben definito. Potevano anche perdere una partita, ma si tiravano subito su. Con un progetto è facile riprendere entusiasmo. Dopo l'addio di Prandelli tutto è diventato più nebuloso. Ora si vive alla giornata, quindi sei condizionato dai risultati. E' una questione di chiarezza di obiettivi".

Di chi sono le responsabilità di questa situazione?

"E' difficile dare giudizi da fuori. Penso sia colpa di un insieme di cause. Come ho detto prima adesso manca un progetto ben delineato. Si vuole puntare sui giovani? Serve chiarezza, mentre adesso c'è molta confusione, e questi risultati altalenanti non aiutano".

La Fiorentina deve preoccuparsi di non retrocedere?

"La realtà dice questo, sarebbe stupido non pensarci. E' necessario affrontare la realtà e mettersi a lavorare sodo, anche se per il popolo viola non è bello sentirsi dire che devono salvarsi".

Una delle poche note positive è Nastasic. Da ex difensore come lo vedi?

"Come tutti i giovani catapultati in ribalte importanti sta danndo tutto, ha l'approccio mentale giusto. Ma deve essere supportato dalla squadra".