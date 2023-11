FACCENDA A RFV, La ricetta per recuperare Milenkovic

FirenzeViola.it

Mario Faccenda a Radio Firenze Viola

L'ex viola Mario Faccenda è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, in diretta su 'Viola amore mio'. Queste le sue parole cominciando dal rendimento di Milenkovic: "Ha fatto un po' di errori importanti ma con la Lazio è stato sfortunato: cercava l'appoggio con l'avversario e non era messo bene, doveva stare più vicino all'attaccante, ma è stato sfortunato. Singolarmente l'avevo visto anche io un po' in difficoltà nelle scorse partite, non so se sia un problema psicologico. È sempre stato un giocatore di grande prospettiva ed è cresciuto tanto negli anni, a volte dopo i rinnovi arrivano dei cali di tensione. Ci può stare essendo ancora un po' giovane: la metterei su questo piano perché come giocatore è forte. Tornerà come prima".

Come si recupera?

"Ora sta a lui. Deve giocare semplice e non rischiare perché è sotto osservazione. Dovrà essere lucido e tranquillo: la ricetta migliore è questa".

Farlo riposare con la Juve può essere la strada giusta?

"Sono ricette, bisogna capire qual è quella giusta. Italiano lo ha sotto occhio tutti i giorni e saprà quale soluzione adottare. Ma ripeto: il giocatore è forte, su questo non ci sono dubbi. Più giochi e meglio è, quindi lo rimetterei subito in campo".

