EYSSERIC A FV: "ASTORI MI PARLÒ DEL NUMERO 10 E MI PENTII DELLA SCELTA. PIOLI? ALL'INIZIO..."

Tra i giocatori che hanno avuto modo di conoscere Davide Astori durante il periodo alla Fiorentina c'è anche Valentin Eysseric. L'attuale giocatore del Kasimpasa, che ha giocato con la maglia Viola nelle stagioni dal 2017 al 2020 (con una parentesi in prestito al Nantes) e nella stagione 2020/2021, ha voluto ricordare Davide in una lunga intervista a Firenzeviola.it: "Il ricordo che porto nel cuore è la sua semplicità, l'umiltà e la positività che sapeva dare al gruppo. Era un capitano vero per la squadra per i nuovi giocatore come lo ero io: ti aiuta sempre. Quando ho firmato il mio contratto, dopo avrei dovuto scegliere il numero di maglia. Erano rimasti solo numeri che non mi sono mai piaciuti: 4, 28, 75 e 93. Alla fine ho preso il numero 10, del quale non conoscevo la storia. Sono arrivato negli spogliatoi e ho salutato Davide e mi ha detto: "Hai preso il numero 10, siediti ti racconto la storia di questo numero". Alla fine del racconto mi sono detto: "Merda avrei dovuto prendere il 4".

Prosegue nel suo ricordo: "Davide è stato un po' il padre della squadra, diceva sempre buone parole a noi ed era sempre positivo. Lo conoscevo da 6/7 mesi e mi ha aiutato molto a integrarmi nel gruppo. Dopo quella giornata nera dove ho visto la sua famiglia piangere, sua moglie, sua figlia, suo papà, sua mamma è stato complicato riprendere ad allenarsi e andare alle partite, ma la nostra tristezza non vale quella della sua famiglia e per rispetto di lui e di loro dovevamo continuare a lavorare di più per creare un gruppo fortissimo. Tutto questo è stato possibile con Stefano Pioli, che ci ha fatto giocare sempre con il ricordo di Davide e abbiamo concluso la stagione vincendo molte partite arrivando così ottavi".

Che ricordo ha di Stefano Pioli? Stasera torna a Firenze

"Sarà sempre un'emozione per Pioli tornare a Firenze o giocare contro Fiorentina. Ho avuto molti problemi con Pioli all'inizio e alla fine sono stato io a non volerlo ascoltare, ma è l'unico allenatore che ogni tanto mi manda un messaggio. Lui e il suo staff adesso stanno facendo grandi cose e penso che lo faccia sempre per Davide".