EVACUO A RFV, Come vice Kean serve un centravanti puro. Beltran con un gol potrebbe ritrovarsi

FirenzeViola.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'ex attaccante, ora operatore di mercato, Felice Evacuo è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina a partire dalla questione Beltran. Queste le sue dichiarazioni: "In questo primo scorcio di stagione Beltran ha trovato poco spazio. Sono state fatte delle scelte diverse rispetto alla scorsa stagione in sede di mercato e Beltran forse è stato penalizzato da queste mosse che i viola hanno fatto per soddisfare le richieste di gioco di Palladino. Però se è stato scelto la scorsa estate è perché ha dimostrato, seppur in un altro campionato, di avere dei valori. Speriamo riesca a sbloccarsi ma lo scarso impiego potrebbe toglierli anche fiducia".

Quanto toglie ad un attaccante, che ha bisogno spesso del gol, giocare con così poca continuità?

"Effettivamente è stato utilizzato davvero poco. Si incide non solo sul gol ma anche mentalmente. Lui già veniva da un periodo negativo la scorsa stagione e questa situazione è difficile per un centravanti che vive per il gol. Avere occasioni e misurarsi la domenica è fondamentale. Con un gol potrebbe ritrovarsi".

Che tipo di caratteristiche dovrebbe cercare la Fiorentina come alternativa a Kean?

"Se parliamo di caratteristiche un centravanti puro. Alla Fiorentina manca una punta strutturata che riesca a fare un lavoro da boa. Un giocatore diciamo alla Djuric, che Palladino ha avuto lo scorso anno a Monza. Questo è ciò che manca all'attacco della Fiorentina".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA