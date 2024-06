DURANTE A RFV, Ai viola non serve Vitor Roque. Valentini non pronto per il calcio italiano

FirenzeViola.it

Sabatino Durante, esperto ed intermediario di mercato per il calcio sudamericano, in diretta su Radio FirenzeViola - nel corso di "Firenze in campo" di oggi - ha speso alcune parole sul futuro della Fiorentina. Ecco alcune delle sue riflessioni, a partire da Vitor Roque, classe 2005 del Barcellona accostato ieri da Sky alla squadra di Palladino: "Roque è un opportunista, un uomo da area di rigore. Non ha grande fisico ma sa destreggiarsi bene. Mi stupisco però che la Fiorentina sia sulle sue tracce: i viola hanno bisogno di un giocatore di presenza fisica, non di un elemento come Roque. Il brasiliano è un giocatore che gioca sull'anticipo e sulla velocità. Io temo che in Italia spesso si cerchino e si prendano dei giocatori senza realmente sapere come giocano".

Su Nicolas Valentini che giudizio si sente di dare?

"È un buon profilo, un ragazzo giovane e di qualità ma che non penso sia pronto per il calcio italiano. Lo può comprare anche una grande squadra ma poi deve essere mandato in una squadra di secondo livello dove può mostrare le sue doti e fare anche i suoi errori".

Zaniolo, invece, è un profilo che può far comodo alla Fiorentina?

"Dipende quale Zaniolo. Quello della prima parte della sua avventura alla Roma o il ragazzo social di ora? Lui ha un gran sinistro, un grande fisico ma non mi pare che nelle avventure in Turchia e in Inghilterra abbia saputo far vedere la miglior versione di sé. Arriverebbe a Firenze lui o il fratello sbiadito?"