DS GROSSETO A RFV: "Cosa mi hanno detto Ferrari e Goretti. Non siamo soddisfatti"

Filippo Vetrini, direttore sportivo del Grosseto, ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra'. Queste le sue parole: "Colpani mi è sembrato subito inserito nel sistema di gioco della Fiorentina, probabilmente perché conosceva già Palladino e ciò che chiede alla squadra. Ieri è stata una partita piacevole nonostante il caldo torrido, il Grosseto è ancora in rodaggio dal punto di vista fisico mentre la Fiorentina mi sembra più pimpante in vista del primo impegno ufficiale".

Mobilio grande protagonista ieri.

"È piaciuto anche a Goretti che ieri era accanto a me a vedere la partita... Lo abbiamo preso dall'Altamura, ha un mancino educato ma la carriera è stata un po' condizionata dal carattere esuberante che io ancora non ho riscontrato per la verità. Viene dal settore giovanile della Sampdoria".

La Fiorentina è un po' in ritardo nella costruzione della squadra?

"Ne parlavamo con Ferrari e con Lamioni prima della partita. Qualcosa manca, si nota a occhio che non ci sono centrocampisti poi c'è da definire la situazione di Nico Gonzalez e l'eventuale arrivo di Gudmundsson. Sono le operazioni che si dovranno concretizzare a breve anche perché mancano 11 giorni all'inizio del campionato. Iniziano le partite che contano".

Cosa vi siete detti con i dirigenti viola?

"L'operazione che tutti si aspettano si può risolvere in 48 ore, ho riscontrato ottimismo da parte Fiorentina...".

Il progetto del Grosseto e la collaborazione con la Fiorentina?

"Non c'è stato posto nei ripescaggi e dobbiamo di nuovo disputare il campionato di Serie D. Ieri abbiamo avuto un confronto franco perché non siamo soddisfatti del rapporto con la Fiorentina: la Lamioni Holding è il primo sponsor dopo Mediacom e inizieremo la stagione senza alcun giocatore prestato dalla squadra viola mentre altri sono stati distribuiti verso squadre concorrenti nel nostro girone. Facessimo la Serie C forse faciliterebbe i prestiti ma è vero solo in parte: noi non siamo assolutamente soddisfatti".

