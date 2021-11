DOTT. MANZUOLI A FV: "NICO PUÒ ESSERCI COL MILAN, VI SPIEGO"

Nicolas Gonzalez risultato finalmente negativo al Coronavirus è la notizia del giorno. A questo punto sarà interessante capire di quanto tempo necessiterà l’argentino per recuperare: FirenzeViola.it ne ha parlato in esclusiva con il dottor Marcello Manzuoli, medico sportivo che per dieci anni (dal 1992 al 2002) ha lavorato nella Fiorentina.

Dottore, da un atleta (la cui risposta immunitaria è, dunque, migliore rispetto alla norma) doppiamente vaccinato come Gonzalez, è più difficile aspettarsi un calvario di quasi tre settimane. Quanto è stato sfortunato l’attaccante?

“Io non credo proprio che il suo caso rientri negli eventi eccezionali: è normale andamento. Ricordo infatti che la vaccinazione non implica il non-contagio se si sta a contatto con persone infette e non rispettano, magari, certe precauzioni".

Su questo non c'è dubbio...

"Peraltro ho esempi di colleghi che avevano fatto addirittura la terza dose ma che si sono comunque contagiati. Senza manifestare il minimo sintomo, questo lo sottolineo. Ripeto, non c'è niente di anomalo, e il passaggio di venti giorni tra contagio e negativizzazione ci può stare”.

Adesso il giocatore penserà solo al recupero: quali sono le tappe che dovrà seguire?

“Indubbiamente ci sono da fare dei controlli medici obbligatori per il ripristino dell’attività sportiva. Poi è chiaro che, per ritrovare la condizione precedente, una settimana non sarà sufficiente”.

Allenarsi a casa, cioè quel che ha fatto sinora Gonzalez, non è minimamente paragonabile alle sessioni ai Campini, giusto?

“Sì, per chiunque. Non parlerei dei casi specifici, ma si sono visti tanti giocatori in Serie A che, dopo una settimana dalla negativizzazione, non sono stati neanche convocati. Pertanto non è automatico che negativizzazione significhi pieno recupero. Detto questo, in medicina non esiste una regola”.

A cosa si riferisce?

“Al fatto che bisogna considerare anche la virulenza delle infezioni. Il che è legato alle caratteristiche del virus, poiché sappiamo che ci sono diverse varianti. Qualcuno, insomma, recupera prima e qualcun altro dopo: per ognuno cambia la risposta immunitaria”.

Alla luce di quel che ha appena detto, i tifosi possono sperare che contro il Milan Gonzalez scenda in campo per almeno qualche minuto?

“Certo, possono sperarlo, anche se la condizione fisica molto probabilmente non sarà ottimale”.