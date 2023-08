DISTEFANO SR A RFV, Terni ideale. Lo voleva il Lucerna

Ascolta l'audio

Francesco Distefano a Radio FirenzeViola

Nei scorsi giorni, Filippo Distefano si è trasferito in prestito alla Ternana, in Serie B. Per commentare questo passaggio il padre del ragazzo, Francesco, ha parlato così a RadioFirenzeViola durante "Buongiorno Firenze": "Ho approfittato di un momento in cui non sto lavorando per motivi di saluti e sono stato con mio figlio a Terni”.

Come nasce l’idea Ternana?

“All’inizio c’era una volontà forte della Fiorentina di far rimanere Filippo a Firenze. Poi magari, per far giocare il più possibile un giovane, si cerca una soluzione in prestito. Oltre alla Ternana ci sono state altre opzioni, tra queste il Lucerna e anche il Pisa di Aquilani. Siamo contentissimi, anche Filippo, per questa nuova soluzione a Terni. Ringrazio anche la Fiorentina per la buona possibilità concessa”.

Quanto hanno inciso Favasuli e Lucchesi già presenti a Terni?

“Ni. Sicuramente è un fattore importante, ma Filippo sarebbe venuto lo stesso a Terni. Vorrei menzionare il fatto che la Ternana è una squadra molto giovane, ed è una bella cosa questa”.

Si è dato qualche obiettivo?

“Ovviamente l’obiettivo rimane sempre quello di raccogliere più presenze possibili, diventando elemento importante della rosa. Deve dimostrare a se stesso di poter stare tra i grandi”.

Conclude…

“L’affetto per la Fiorentina rimane importantissimo. Il cuore è a Firenze, ma nella carriera vanno fatti anche questi passaggi prima di tornare dove il cuore si trova. Firenze per noi è casa e a Filippo manca molto”.