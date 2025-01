DIONIGI A RFV: "La Fiorentina non è questa, né quella delle otto vittorie. Gud tornerà al top"

FirenzeViola.it

Davide Dionigi, ex giocatore ed attuale allenatore, su Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?" ha parlato così della Fiorentina: "C'è stata una fase deludente dove si parlava di Palladino a rischio, poi ci sono state otto vittorie di fila non del tutto veritiere. La classifica della Fiorentina è un po' a metà tra queste due strade, oggi la il campionato dei viola è comunque buono. Se avessimo detto in estate che la Fiorentina a metà stagione era in questa posizione, saremmo stati tutti contenti. È un po' il problema del nostro calcio. A volte parti benissimo e poi crolli, e ti mandano via. Ci vuole più equilibrio, oggi parliamo di una Fiorentina non veritiera nelle otto vittorie di fila e non veritiera nel periodo di oggi. Vedremo ora qual è la vera Viola".

Sembra una Fiorentina che da quando non ha più Bove, necessita di un centrocampista in più?

"Da fuori sembra così. Però la disamina sarebbe questa. Prima il centrocampo era equilibrato, la bravura dell'allenatore è anche capire cosa non funziona. Alle volte serve un po' più di sostanza, individuando il giocatore che dà più equilibrio. Oggi però non lo vedo nella Fiorentina, e non è Folorunsho quello che era Bove prima".

Che impressione le ha fatto Gudmundsson recentemente?

"Fisicamente ha pagato lo scotto iniziale. Poi tatticamente va sfruttato meglio, gli va costruita attorno la squadra. Ma nel momento in cui torna al 100%, torneremo ad ammirare quello che era prima a Genova".

Ascolta il podcast per l'intervento intero