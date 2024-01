DI MICHELE A RFV: "Nzola sta mancando ma Beltran è davanti: lo vedo più vivo e motivato"

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

David Di Michele a Radio FirenzeViola

David Di Michele, ex attaccante dell’Udinese, a Radio FirenzeViola nel corso del “Viola Weekend” ha parlato così verso la gara di domani tra i friulani e la Fiorentina: “La classifica dice che l’Udinese è in lotta per la salvezza, viene da un periodo non bellissimo e non è facile uscirne. Sicuramente sarà una partita tosta, l’Udinese è comunque una squadra tosta, la Fiorentina gioca a calcio ma può lasciare dei varchi importanti. È la squadra che rischia di più”.

Sugli attaccanti viola: “In questo momento Beltran è davanti a Nzola, anche perché ci si dovrebbe aspettare molto di più dall’angolano, essendo il primo anno in Italia di Beltran. Nzola lo conosce da parecchio Italiano, quest’anno sta venendo a mancare nei gol. È un attaccante d’area, invece Beltran lo vedo molto più vivo e motivato, nella prestazione e nel gioco di squadra. A me piace molto, per m è più una seconda punta ma può agire anche da solo”.

Ascolta il podcast per l'intervento intero