DI GENNARO A RFV, UN PARI CHE LASCIA UN PO' DI RAMMARICO. CONTINUA IL PROBLEMA PUNTE MA CON 2/3 ACQUISTI LA FIORENTINA SI GIOCA IL 4° POSTO. NON HO CAPITO LA SOSTITUZIONE DI JACK

Antonio Di Gennaro a Radio Firenze Viola

L'ex giocatore viola Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, durante la trasmissione 'Chi si compra', parlando delle questioni che lascia Roma-Fiorentina: "Resta innanzitutto il rammarico perché la Fiorentina come al solito ha dominato la partita recuperando dopo le solite amnesie difensive. La gara è cambiata con l'abbandono di Dybala perché la Roma non ha un vero sostituto dell'argentino. La Fiorentina a quel punto ha preso in mano la partita e ha avuto il predominio nel secondo tempo. Peccato non aver vinto perché i tre punti avrebbero potuto dare la consapevolezza che quest'anno i Viola possono giocarsi il quarto posto. Personalmente ritengo che continua ad esserci problemi nel reparto offensivo: Nzola ha avuto una palla gol che non ha sfruttato, per il resto ha giocato una buona partita ma l'assenza di gol del centravanti è un problema per la Fiorentina. Non ho capito la sostituzione di Bonaventura perché in queste circostanze di gara è l'unico che può propiziare una situazione vincente. Quarta invece continua ad essere decisivo quando va in avanti, non è stato un gol semplice quello che ha fatto, è una rete da attaccante vero: se migliora nella fase difensiva diventa un giocatore totale. Con 2/3 acquisti di livello a gennaio la Fiorentina si gioca il quarto posto".

Perché secondo lei Italiano non ha provato a buttare dentro Beltran?

"La Roma si era abbassata e compattata, io penso che Italiano volesse sfruttare maggiormente le corsie esterne piuttosto che quelle centrali. Poi è chiaro che in certi frangenti ci può stare di mettere un centravanti in più ma io credo che gli equilibri che Italiano ha nella propria mente non gli consenono di giocare a due punte".

