DI GENNARO A RFV, Kouame e Sottil sono sempre allo stesso livello da anni

© foto di Federico De Luca

Nel venerdì di Radio FirenzeViola protagonista Antonio Di Gennaro. L'ex viola, attuale opinionista televisivo, è intervenuto ai nostri microfoni per dire la sua su due dei calciatori più chiacchierati per il rendimento, Riccardo Sottil e Christian Kouame: "Kouame e Sottil sono sempre allo stesso livello. Se l'idea è alzare la qualità, c'è da capire che questi sono rimasti indietro. Anche perché davanti sono arrivati giocatori forti come Kean e Colpani. Certo, quest'ultimo si deve un po' svegliare, ma ha anche tempo. Io credo possa essere anche una questione di ruolo per lui: per me potrebbe incidere di più se gioca dentro al campo. Sottil aveva la fiducia dell'allenatore ma mi sembra lo stesso giocatore. Kouame è da tanti anni qui ma non ho capito il ruolo che fa. Poi è un giocatore fisico, ma davanti da davvero poco".

Di Gennaro ha parlato anche di possibili cambiamenti tattici in vista della sfida di domenica: "Il Lecce è una squadra che se ha campo diventa pericoloso, ha giocatori importanti davanti, come lo stesso Rebic. Credo che la Fiorentina possa riproporre la difesa a quattro ma con qualche cambio. Bove a sinistra non ce lo rivedo, magari Palladino potrebbe passare a un 4-3-2-1 o può alzare Gosens davanti. Non credo cambierà comunque molto, altrimenti questo diventerebbe un problema anche per i calciatori".