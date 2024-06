DI GENNARO A RFV, Depay giocatore totale. Occasione unica, sarebbe un segnale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore viola, ora opinionista Rai, Antonio DI Gennaro è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi Si Compra" per parlare dei temi d'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire da un suo giudizio, anche in termini di mercato, riguardo all'Europeo: "Le grandi hanno giocato bene. La Croazia mi ha deluso anche ieri. Molti giocatori cercano di arrivare alle fasi ad eliminazione diretta quasi gestendosi dopo stagioni molto intense. Ho visto un buon calcio, bene l'Italia, nonostante lo scetticismo, bene la Germania e anche la Spagna. Stasera la partita è importante per capire le nostre ambizioni. Noi abbiamo la nostra identità, stasera dobbiamo fare la nostra partita, sono fiducioso per il messaggio che ha dato Spalletti".

Sull'interesse della Fiorentina per Depay

"Se Depay accetta la Fiorentina e c'è veramente questa possibilità dai un segnale. È forte, un giocatore totale. Vorrebbe dire fare le cose per bene. È vero che l'ingaggio è alto ma ci stanno 4 milioni visto il mercato per il giocatore che è, soprattutto se arriva a zero. Depay è di un altro livello, è un segnale della mentalità della Fiorentina. Se Depay viene a giocare a Firenze si rianima il contesto e la fiducia dell'ambiente. È un'occasione unica".

Su Milenkovic

"I difensori si devono marcare, ma oggi devono anche saper impostare. I difensori devono avere la capacità di trovare l'imbucata anche. Ha passato un anno così e così ma è un buon difensore. Accanto a lui ci vedo un altro centrale, Ranieri sì ma serve alzare la qualità, mentre Quarta per me non è un centrale, lo vedo più come mediano. Lui ha sposato il progetto Fiorentina. Con Italiano poteva soffrire il dover rincorrere l'uomo. Bisogna vedere poi come vorrà impostare la squadra Palladino".

