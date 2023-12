DI GENNARO A RFV, Attacco, il problema esiste ancora

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Antonio Di Gennaro a Radio Firenze Viola

L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra'. Queste le sue parole partendo dalla situazione attaccanti: "La Fiorentina è ancora in cerca di un centravanti dall'addio di Vlahovic e non so quanto la partita contro il Parma possa essere un test attendibile. Nzola ci ha messo il suo ma bisogna dire che se Beltran faceva la prima punta al River Plate non capisco perché non possa farlo alla Fiorentina. In Conference contro il Cukaricki mi aveva dato la chiara idea di essere una prima punta. Lo stesso vale per Nzola. Per Italiano è un bel dilemma, anche perché sono stati entrambi due investimenti. Menomale la Fiorentina è andata avanti in Coppa per avere altri impegni dove far giocare uno dei due. Sono passati cinque mesi e il problema attaccante esiste ancora".

La partita con la Roma?

"Secondo me è uno spartiacque perché il quarto posto è tutto da giocare".

Sottil?

"Secondo me non basta ancora quello che ha fatto, perché a Firenze due partite non sono abbastanza. Però va cavalcata l'onda perché due assist e due gol sono importanti, deve farlo per altre partite. Gli esterni non sono stati prolifici e chi fa gol e assist deve giocare".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO