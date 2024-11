DESTRO SR, Stimo Palladino. Fiorentina in forma, può arrivare in Champions

FirenzeViola.it

Flavio Destro, padre di Mattia ed ex Torino, ha parlato così al "Viola Weekend" in onda su Radio Firenzeviola, iniziando dalle contestazioni a Cairo: "Questa purtroppo è una frattura che c'era già quando allenavo io e in questi anni non si è riusciti a trovare un punto d'incontro, anzi si è acuita questa ferita. E questo non fa bene all'ambiente perché anche i giocatori non possono essere tranquilli. Non c'è feeling. Mi dispiace perché quando facevo il raccattapalle vidi un'atmosfera da Scudetto che in questo momento non è auspicabile".

Di questo Torino cosa pensa?

"Forse parlo un po' di parte perché Vanoli è un amico e un ottimo allenatore, ma con Zapata non infortunato avrebbe fatto un buon campionato. In questo momento non è facile sostituire l'attaccante ma Vanoli è un allenatore bravo, che sa far giocare bene le sue squadre".

Le piace la Fiorentina?

"Quando giocavo nella Rondinella ricordo che la guardavamo sempre al Franchi nell'anno del secondo posto dietro la Juve. La Fiorentina di oggi credo sia una delle squadre più in forma della Serie A, con un grande gioco e un allenatore che stimo. L'ambiente dà anche una carica in più ma credo che la Viola abbia le carte in regola per infilarsi anche nelle zone nobili del campionato, magari tra le prime quattro. Per il Torino spero in un sesto posto che sarebbe bellissimo".

