DE LA VEGA, L'esperto a RFV: "Vale 10 milioni. Ala perfetta per Italiano. Ma ci sono altri profili in Argentina che consiglierei"

In casa Fiorentina il nome nuovo di mercato è quello di Pedro de la Vega, esterno argentino classe 2001 del Lanus. Andrea Bagnoli, esperto di calcio sudamericano, ha presentato così a Radio FirenzeViola del potenziale profilo da viola: "Ha grande gamba e già una discreta esperienza, con più di 120 presenze nel campionato argentino. L'ho visto giocare per la prima volta nel 2019 e mi ha fatto una grande impressione. Non riuscivo a distinguere qual era il suo piede forte perché calcia benissimo con entrambi i piedi. Ora sta diventando come la donna dalle belle ciglia, tutti lo vogliono e nessuno lo piglia. Si parla di lui da tanti anni ma è sempre al Lanus che è una bottega cara".

Quanto può valere sul mercato?

"Penso che almeno dieci milioni li valga anche perché, ripeto, il Lanus si fa pagare bene".

In che posizione può rendere meglio?

"Può giocare in diversi ruoli, per me si esprime meglio come esterno nel 4-3-3; è comunque un esterno molto offensivo, con poche qualità difensive ma è normale per il campionato argentino. A Firenze vedrei alla grande un tridente tutto argentino con de la Vega, Beltran e Nico".

Ha qualche calciatore sudamericano che consiglierebbe ai club di Serie A?

"Al Mondiale Sub-17 si stanno mettendo in mostra due calciatori del River Plate, Agustín Ruberto e Claudio Echeverri, due ragazzi del 2006 che sono già pezzi importanti del River. Io consiglierei questi due profili ai dirigenti italiani.