DATI A RFV, Futuro Franchi? Un disastro. Con Batistuta...

Luciano Dati - ex massaggiatore ACF, a Radio Firenze Viola

Luciano Dati, storico preparatore della Fiorentina degli anni '90, è intervenuto questa mattina ai microfoni di RadioFirenzeViola, parlando del tema stadio: "La situazione del Franchi è un disastro, per mettere un coperchio al campo ci mettono due anni. Non si sa nemmeno dove si va a giocare. Il tifo fa tanto, abbiamo vinto delle partite grazie a quello. Abbiamo una tifoseria che ci invidiano tutti, inoltre a Empoli non ci vogliono."

Anche ai tuoi tempi si parlava di rifare lo stadio.

"Si, mi ricordo pioveva in certe parti delle scale oppure sotto la tribuna. Si andava a Coverciano tante volte. Io valuterei giorno per giorno".

Ora ci sarà un aprile dove la Fiorentina gioca ogni tre giorni. Cosa può fare uno staff per evitare che questo diventi un problema?

"Bisogna fare i prelievi del sangue e degli enzimi, poi si vede chi è più in forma, oppure chi deve recuperare. Bisogna usare tutte medicine lecite evitando ad esempio punture. Infine deve lavorare tutto lo staff dagli allenatori ai massaggiatori e non solo alcuni".

Ci puoi raccontare l'incontro con Batistuta?

"Stavo facendo una fisioterapia ad un ragazzo e ricevo un suo messaggio vocale nel quale mi diceva che tra venti minuti veniva da me. È arrivato con i suoi genitori, gli ho fatto vedere lo studio e i genitori hanno visto tutte le cose in sue onore. Siamo andati anche al bar a prendere un caffè dove oltre le maglie c'erano anche le sue scarpe. I genitori sono rimasti ultra contenti. Non abbiamo però parlato di Fiorentina".