DAMIANI A FV, Ghezzal? Mai esploso. Oudin...

Sono ultime ore frenetiche per il mercato della Fiorentina. Pochi minuti fa i viola hanno chiuso l'operazione Rachid Ghezzal dal Leicester in prestito a 300 mila euro con diritto di riscatto a 9,7 milioni. Sarà lui il prossimo attaccante esterno che arriva alla corte di Vincenzo Montella a più o meno 4 ore alla fine del calciomercato. In giornata la Fiorentina ha anche presentato un'offerta al Reims per Oudin, giovane di grande prospettiva. Per parlare di queste due giocatori la redazione di FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva Oscar Damiani, agente di mercato e esperto di calcio francese:

Che tipo di giocatore è Ghezzal?

"Ha un bel fisico, alto ed elegante. Da quando è al Leicester l'ho seguito poco ma quando giocava a Lione ha fatto anche qualche rete e buone prestazioni. Non ha tanta velocità, ma ottima corsa nell'allungo. E' quel tipo di giocatore che ha grandi qualità ma che ancora non le ha dimostrate. Non è mai scoppiato del tutto. Spero ci possa riuscire con la Fiorentina".

Dove può giocare?

"E' il classico esterno offensivo, quindi nel 4-3-3 di Montella può ricoprire il terzo d'attacco cooma ala. E' il suo ruolo naturale".

La Fiorentina in queste ultime ore ha trattato anche Oudin del Reims...

"E' un giocatore di ottime prospettive con una fisicità importante. Deve ancora però dimostrare il suo reale valore perché è molto giovane e ha tutta la carriera davanti. Sarebbe una bella scommessa se la Fiorentina lo prendesse. Anche se i viola sanno quello che fanno sul mercato, quindi se hanno preso Ghezzal un motivo ci sarà".