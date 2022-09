DAINELLI A RFV, Tante partite? Giocando ti alleni

Dario Dainelli, storico ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola ricordando le tante battaglie europee in maglia viola: Quello alla Fiorentina è stato un periodo davvero bello per quanto vissuto. Se devo dire due partite dico quella col Bayern Monaco, la prima, quella regolare diciamo. In Europa League direi invece quella contro l'Everton: era un ambiente caldissimo e tutti noi del vecchio gruppo ci scherziamo sempre su quella sera.

Le tante partite in pochi giorni noi le abbiamo vissute. Stavamo bene fisicamente, con un po' di stress mentale per le partite ma alla fine c'eravamo abituati. Alla fine ci allenavamo giocando. Il problema è poi approcciare alla partita di campionato successiva, perché con la Conference di giovedì sera alcune volte la Fiorentina tornerà giovedì notte se non venerdì mattina. I risultati però possono mascherare la stanchezza".