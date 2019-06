COMMISSO, Ora Firenze. Chiesa? Farò il possibile

Da Milano arrivano le prime dichiarazioni pubbliche di Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina. Ecco quanto raccolto da FirenzeViola.it:

"Sì, sono il nuovo proprietario. Parlo italiano (ride, ndr)! Sono felicissimo. Nelle ultime tre settimane abbiamo lavorato con grande impegno per chiudere l'affare e penso che sia un buon accordo. Nuovo stadio? Non mi chiedete particolari. Sono venuto in Italia per imparare, poi dopo potrò dare le risposte. Chiesa? Come mi risulta, farò quello che posso per trattenere Chiesa. Speriamo che i tifosi mi accolgano e che mi vogliano bene, così che io possa volere bene a loro. Vorrei uno scenario che ci renda orgogliosi di quanto facciamo. Nella mia storia non ho mai fatto promesse che non potessi mantenere. Quindi per il momento non voglio farne. Datemi un po' di tempo, è la mia prima esperienza qui e devo imparare. Cosa vogliamo la prossima stagione? Beh, vogliamo starci in Serie A (ride, ndr)! Montella? Fuorché Cognigni e Della Valle ancora non ho parlato con nessuno. Ora partiamo per Firenze. La cravatta viola? Scaramanzia, l'ho messa oggi per la prima volta. Firenze piazza esigente? Pure New York. Quando l'Italia giocò la finale del 2006 dovevo andare in Germania, e invece sono stato a San Michele a vedere la partita dell'Italia, tornando alle 6 di mattina in hotel. Conferenza stampa? La farò domani pomeriggio. Il piano è questo. Faremo una grandissima conferenza stampa a Firenze".