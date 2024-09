COLLAUTO A RFV, La Fiorentina può far meglio dell'anno scorso. Kean attaccante da big

FirenzeViola.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'ex dirigente del Venezia Mattia Collauto ha parlato a "Chi si Compra?" in diretta su Radio FirenzeViola soffermandosi sul mercato appena finito: "La Fiorentina ha premuto sull'acceleratore al momento giusto, alla fine, portando a casa calciatori importanti. Ci sono tanti ottimi acquisti, Pongracic, Gudmundsson, De Gea su tutti. Adesso dobbiamo aspettare e dare a tutti loro tempo. La Fiorentina arriva da anni importanti, in cui è stato fatto un gran lavoro. La partenza non è stata entusiasmante ma ripeto, serve tempo per vedere una squadra di alto livello. Sicuramente, dai nomi presi, ci sono tutte le premesse per vedere una squadra più forte.

Poi sono andati via anche calciatori importanti come Nico, Bonaventura e Castrovilli. Ogni anno si fanno scelte importanti. Sulla carta comunque questa è una squadra che può arrivare più in alto rispetto all'anno scorso. Siamo sempre davanti al solito dilemma: è il calciatore che migliora la squadra o viceversa? Io credo che l'allenatore possa dare tanto a un giocatore, ma alla fine sono i singoli, quelli che vanno in campo, che decidono le sorti di un club. La Fiorentina ha le caratteristiche per un buon piazzamento in classifica, rispetto all'anno scorso credo che ci sarà ancor di più una 'doppia' classifica, ci sarà un grande distacco tra le prime dieci e il secondo gruppo. In generale, questo mercato crea un po' di confusione. Serve che la finestra estiva si accorci, così si potrà fare un calcio diverso e più qualitativo".

Così invece su Moise Kean, nuovo attaccante viola: "Kean è un calciatore da grande squadra. Quest'anno si è ritrovato in un contesto diverso. Il contesto fa tantissimo e credo che abbia preso la strada giusta. Se continua così parleremo di un giocatore di alto livello".