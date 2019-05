CESSIONE FIORENTINA: PARTITA APERTA. E OCCHIO ALL'EMIRO

Giorni caldissimi quelli che si stanno vivendo in questi giorni a Firenze. Dopo lo 0-0 di ieri sera con il Genoa che ha scacciato l'incubo della retrocessione in Serie B in città si inizia a voler vederci chiaro per il futuro. Il fondo del Qatar che fa capo a Nasser Al-Khelaifi sta provando ad inserirsi nella trattativa tra Rocco Commisso e la Fiorentina. Stando a quanto raccolto da FirenzeViola.it l'imprenditore italiano non avrebbe ancora chiuso l'affare con Diego Della Valle che non è convinto del tutto di cedere la società viola all'attuale presidente dei New York Cosmos.

Ecco dunque la pista che porta al fondo dell'attuale presidente del PSG che sembra intenzionato a provarci seriamente e che darebbe più sicurezze da un punto di vista sportivo visti i traguardi già raggiunti con il club francese. Malgrado dunque la presenza di Joe Barone ieri sera al Franchi la Fiorentina non è ancora di Commisso. In tutto ciò potrebbe però rappresentare un ostacolo la bocciatura del TAR della Toscana nei confronti della Valutazione ambientale sul progetto di ampliamento dell'aeroporto di Peretola.