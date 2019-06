CECCHERINI, A BREVE L'INCONTRO AGENTE-PRADÈ. SI PARLERÀ ANCHE DI PEPITO

La prima stagione in maglia viola di Federico Ceccherini non è stata del tutto entusiasmante. In riva all'Arno l'ex giocatore di Crotone e Livorno ha collezionato, tra Serie A e Coppa Italia, appena 17 presenze tra alti e bassi. Proprio per questo motivo il suo futuro è ancora del tutto da decifrare e l'ultima scelta sarà presa proprio da mister Vincenzo Montella che dovrà decidere se confermarlo nella Fiorentina che verrà o se, invece, cederlo.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it a breve l'entourage del giocatore incontrerà il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, per trovare la soluzione migliore sia per il ragazzo che per la società. La volontà del difensore, comunque, sarebbe quella di restare a Firenze per mostrare al meglio il suo valore e le sue qualità all'allenatore viola. Il classe '92 è convinto di non essersi messo in mostra del tutto anche a causa dello scarso minutaggio.

Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione gli agenti di Ceccherini, i fratelli Pastorello, si incontreranno insieme alla Fiorentina anche per parlare a proposito del futuro del giovane attaccante Gabriele Gori per capire quale sarà il suo futuro: se la permanenza in maglia viola o un ulteriore prestito. L'incontro sarà anche un'occasione per parlare di Giuseppe Rossi. L'ex attaccante della Fiorentina spera nel ritorno in viola. L'idea di essere un punto fermo di una proprietà italo-americana come lui lo intriga non poco. Nelle prossime settimane, molto probabilmente, ci saranno importanti novità a proposito del possibile ritorno di Pepito in maglia viola.