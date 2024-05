CAVASIN A RFV, Serve un'evoluzione del progetto

FirenzeViola.it

Alberto Cavasin, allenatore ed ex viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola Amore Mio. Queste le sue parole dopo il comunicato della Curva Fiesole:

Il clima a Firenze è rovente con il comunicato duro di pochi minuti fa della Curva Fiesole

"La società ha dato stabilità con il centro sportivo ed è importante ed è un segnale che la società voglia investire. I tifosi vogliono una rosa più competitiva, adesso la proprietà deve porre in primo piano l'evoluzione del progetto".

Coma mai la Fiorentina non può essere più competitiva?

"Dovrebbe essere un dovere lottare per posizioni più alte, c'è da fare un salto. Non può non esserci oggi un piccolo ma importante salto a livello tecnico. Commisso ha messo delle basi, oggi dovrebbe tenere i migliori e prendere giocatori di qualità. Chiaramente se vanno via i migliori, ci sono altre riflessioni".

L'attacco della Fiesole è riferito ai giocatori più rappresentativi. Ora è anche difficile ripartire con gli stessi

"Potrebbe esserci qualche giocatore che ha fatto il suo tempo, come l'allenatore. In questo momento c'è un pò di smarrimento anche in società con la scomparsa del direttore".

