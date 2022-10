CAVALIERE A RFV, Vi spiego l’esultanza di Jovic

Vincenzo Cavaliere, operatore di mercato esperto del calcio balcanico, ha parlato così a RadioFirenzeViola in merito ad alcuni temi attuali in casa Fiorentina: "Il gesto di Jovic non è piaciuto ai tifosi, ma nella sua testa voleva dire che c’è anche lui per la causa viola. Non ha avuto continuità nello star bene fisicamente, anche con il Lecce non è stato bene a livello fisico. Non c’è stata una tranquillità fisica costante. Questa Fiorentina non segna molto e la colpa non è solo sua per questo. Non è facile passare dal calcio tedesco a quello italiano perché le difese sono molto più attente e gli spazi sono più corti. Giocare in Serie A non è facile per gli attaccanti. Non credo al fatto che i giocatori non vogliono giocare per andare al Mondiale, questi calciatori pensano solo al campionato adesso”.