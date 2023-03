CAPUANO A RFV, Follia rifiutare i soldi di privati come Commisso

FirenzeViola.it

Giovanni Capuano a Radio Firenze Viola

Giovanni Capuano, giornalista di Radio24 e firma di Panorama, ha parlato a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al centro" per commentare la situazione legato allo stadio Franchi "Non voglio entrare nella polemica politica di questi giorni. Vorrei tornare però su una riflessione che risale all'aprile 2021, cioè quando si capì che a Rocco Commisso non sarebbe stato consentito fare lo stadio a sue spese per poi arrivare alla soluzione dei soldi del PNRR. Io trovo che questa mania italiana di rifiutare gli investimenti da fuori nello sport per poi tenere i club legati ad impianti vecchi sia una stortura che sta condannando il nostro calcio al declino. Trovo che non si possa ignorare un investimento di un uomo d'affari come Commisso, che avrebbe messo i soldi di tasca sua, per rifugiarsi nel finanziamento pubblico. Questo lo pensavo due anni fa e non ho cambiato idea. Il problema sta a monte ed è comune a Firenze e ad altre città italiane.

Ci sono da salvaguardare le scale elicoidali di Nervi? Ci sono tanti modi per farlo. A Milano è un po' la stessa situazione, con un muro di otto metri a San Siro che non è nemmeno in vista. Non si sta parlando del Colosseo di Roma. Bisogna lasciare la possibilità di un settore importante come il calcio italiano di evolversi, da altre parti hanno capito che la soluzione sono gli stadi di proprietà. Penso ci sia un pregiudizio ideologico che porta a pensare che chi arriva in una nuova realtà provi sempre a fare una speculazione. A Firenze mi era parso un paradosso rifiutare 300 milioni messi da un privato per rifare un aspetto importante per la città".