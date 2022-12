CAMPOLO A RFV, Pierozzi è un giocatore completo

Nel corso della trasmissione "Viola amore mio", andata in onda a RadioFirenzeViola è stato intervistato Sergio Campolo, ex viola negli anni '90, questo il suo intervento:

Che ricordo ha della sua esperienza con la maglia della Fiorentina?

"Fu una esperienza fantastica, la prima in cui ero lontano da casa, la città e l'ambiente che erano e sono bellissimi hanno influito. Ho solo ottimi ricordi"

Pierozzi, sta facendo bene, lei che l'ha seguito, che idea ha di lui?

"È quello che mi ha impressionato di più fino a questo momento, la piazza di Reggio è una piazza esigente, non è facile fare bene per un giovane.

Ha fatto una partenza straordinaria, infatti mi aspettavo una flessione nell'arco della stagione, spesso i giovani hanno alti e bassi ma lui ha fatto una grande crescita durante l'arco della stagione, avendo continuità di rendimento in una squadra che secondo me è tra le prime 3 del campionato, in cui se non hai qualità non giochi"

Miglior pregio?

"È molto veloce, bravo in fase difensiva, ha ottime letture e mantiene sempre una buona posizione. Secondo me se la cava molto bene anche in spinta, per la sua età è molto completo"

A che giocatore del passato lo paragoneresti?

"Carnasciali, secondo me è un calciatore che può assomigliarli"

Secondo lei può essere una risorsa già per la prossima stagione della Fiorentina?

"Secondo me può tranquillamente fare il vice dodo, vista anche la probabile partenza di Venuti"

Favasuli invece? Che percorso può fare?

"Può avere un grandissimo futuro, oltre alle sue grandi qualità calcistiche ha un ottimo carattere"