CAMPOLO A FV, Queste vittorie servono. Sui giovani...

Sergio Campolo, ex centrocampista, tra le altre, di Fiorentina e Reggina, è intervenuto ai microfoni di FirenzeViola.it per commentare la vittoria della Fiorentina per 0-3 contro l'RFS Riga. Queste le sue parole: "All’andata, contro il Riga, la Fiorentina non si è espressa come si dovrebbe esprimere di solito. Questa è stata una partita diversa, c'era sicuramente meno pressione e la testa dei giocatori era più libera. Oggi la squadra si è comportata bene, dimostrando che quello della Fiorentina è un organico buono".

Il suo pensiero sui giovani? Meritavano una chance dal 1' oggi?

"I giovani importanti Italiano li ha sempre fatti giocare. Forse far giocare i giovani dall’inizio ora è un po’ rischioso, il mister deve ancora trovare i giusti assetti tattici. Allo stesso tempo però, la partita di oggi, poteva essere occasione per vederli dall'inizio. Comunque resto felice che siano entrati. Anche Favasuli, che ho allenato alla Reggina, è un ottimo prospetto".

La vittoria di oggi servirà soprattutto in ottica dei prossimi impegni?

"Sicuramente. Le vittorie fanno sempre bene e ti aiutano a giocare con più tranquillità. Anche questa vittoria, nonostante non fosse decisiva, può dare un pizzico di entusiasmo in più per affrontare le prossime gare".

Un voto al goal di Saponara?

"Un goal da 10, a prescindere da tutto: ottimo controllo, ottima finta e palla sotto l'incrocio. Un goal alla Del Piero mi verrebbe da dire, con le dovute precauzioni".