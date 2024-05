CAGLIARI-FIORENTINA 2-3: ARTHUR PORTA LA VIOLA IN EUROPA!

103' - Finisce qui la partita! La Fiorentina torna in Europa!!! 2-3 al Cagliari e 8° posto assicurato!

102' - GOOOOOOOL!!! GOOOOOL!!! GOOOOOLL!!! ARTHUR DAL DISCHETTO!!! 2-3!

101' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Fallo su Beltran in area! Svolta della partita

92' - Nel Cagliari dentro Di Pardo e fuori Nandez. Tocca anche a Mancosu, che prende il posto di Sulemana, e ad Aresti che prende il posto di Scuffet. Da quando si ricomincerà a giocare, 4' di recupero.

90' - Assegnati 5 di recupero all'Unipol Domus

90' - Gol clamoroso di Lapadula dalla distanza ma il peruviano era in offside. Tutto annullato...

89' - GOOOOOL!!! GOOOOOLL!! GONZALEZ!!! Da una punzione di Biraghi, deviazione di Gonzalez che fa 2-2!

87' - Viola smarriti: che pessimo secondo tempo, la testa è chiaramente già ad Atene...

85' - GOL DEL CAGLIARI. MUTANDWA. Un gol clamoroso del classe 2002 da poco entrato: tiro a giro sul secondo palo e 2-1 dei sardi

82' - Angolo per la Fiorentina: cross di Biraghi per la testa di Martinez Quarta che però spedisce fuori non di molto

77' - Cambi anche in casa Cagliari: vanno fuori Deiola e Luvumbo ed entrano Sulemana e Kingstone Mutandua

76' - Ci prova Arthur dalla distanza: palla che finisce alta sopra la traversa

74' - Nzola ad un passo dal gol! Bella palla di Barak dalla sinitra, tiro a botta sicura dell'angolano che viene murato da Obert

72' - Altri due cambi per la Fiorentina: fuori Bonaventura e Belotti, dentro Beltran e Nzola

65' - Cambio viola: dentro Martinez Quarta e fuori Milenkovic

65' - GOL DEL CAGLIARI. DEIOLA. Palla scodellata di Prati per Deiola che si beve Ranieri e di testa fa 1-1. Azione convalidata dal VAR...

62' - Cagliari in pressione totale: bella palla di Viola per Lapadula che va al tiro spedendo sul fondo

59' - Tiro di Zappa su una percussione del Cagliari: palla docile tra le braccia di Terracciano

58' - Mamma mia il Cagliari... i sardi a un passo dal pari: da corner, cross di Viola e testa di Deiola che esce di pochissimo alla sinistra di Terracciano

56' - Italiano intuisce il pericolo e mette in campo subito forze fresche: dentro Nico Gonzalez ed Arthur e fuori Ikoné e Mandragora

52' - Dormita di Ranieri che dà la possiiblità al Cagliari di crossare dalla desta ma la palla è troppo lunga e Dodo spazza via

50' - Viola entrata un po' molle in campo... Cagliari che sembra aver voglia di rimettere subito in parità il risultato

47' - Angolo per il Cagliari ma in area viola c'è un fallo di un giocatore sardo: tutto fermo

46' - Via alla ripresa all'Unipol Domus: nessun cambio nelle due formazioni che hanno concluso la prima frazione

=== INTERVALLO ===

49' - Finisce qui il primo tempo all'Unipol Domus: la Fiorentina è avanti 1-0 grazie al gol di Jack Bonaventura

48' - Aveva pareggiato il Cagliari con Lapadula ma il centravanti peruviano era in posizione di offside piuttosto evidente sul passaggio di Nandez. La conferma arriva anche dal Var. È andata bene...

45' - Assegnati 2' di recupero

43' - Scuffet prodigioso su Castrovilli! Contropiede viola con Dodo che apre dalla parte opposta dove c'è il numero 17 che va al tiro in diagonale, trovando la risposta clamorosa dell'estremo difensore in corner con la mano di richiamo

42' - La Viola ora prova ad addormentare la partita, per arrivare all'intervallo in vantaggio. Fallo di Bonaventura su Lapadula

40' - GOOOOOLLL!! JACK BONAVENTURA!!! FIORENTINA AVANTI! Bella azione della Fiornentina con la palla che dalla sinistra arriva dalla parte opposta al numero 5 viola che mette la sfera sul secondo palo, eludendo Augello: 0-1

36' - Momento confuso della partita con la Fiorentina che prova ad orchestrare qualcosa ma il Cagliari si chiude bene

34' - Domina il Cagliari, pazzesco! Azione in contropiede di Luvumbo con Terracciano che si supera ancora una volta e mette in rimessa laterale in uscita

32' - Prova a rispondere la Fiorentina, con il cross di Dodo dalla destra ma nessuno aggancia il pallone...

29' - Ancora Terracciano clamoroso! Parata decisiva sulla linea di porta su colpo di testa di Obert in mischia

28' - Terracciano miracoloso! Azione in contropide del Cagliari con Lapadula che apre per Luvumbo, botta dal limite dell'area e super risposta del portiere viola

27' - Occasionissima per il Cagliari: su angolo di Viola, testa di Deiola e palla che finisce di pochissimo alta. Che paura...

24' - Angolo per la Fiorentina ma nulla di fatto: Scuffet esce prima di tutti e fa sua la sfera

22' - Mamma mia Terracciano, che paura! Cross di Luvumbo con il portiere che prende il pallone ma poi lo perde, recuperandolo subito dopo: brividi...

20' - Fiorentina a un passao dal vantaggio con Belotti! Dalla punizione, Biraghi pennella un cross al centro sul quale si avventa di testa il Gallo ma Scuffet con una superparata evita lo 0-1

19' - Sbracciata di Yerry Mina su Belotti: punizione per la Fiorentina da posizione interessante

16' - Botta di Viola al volo dopo una sponda di petto di Lapadula: palla molto alta sopra la traversa

13' - Gioco interrotto per 60" con un lungo applauso per ricordare Davide Astori, doppio ex di entrambe le squadre

12' - Gara che per ora non decolla, con il Cagliari che gioca molto libero di mente e la Fiorentina che pare ancora un po' contratta...

9' - Serie di cross del Cagliari che mettono un po' di apprensione alla Fiorentina. Scintille anche tra Biraghi e Lapadula

7' - Occhio al Cagliari con Luvumbo che crossa dalla sinistra in area, dove però Lapadula e Nandez si danno noia a vicenda. Nulla di fatto

5' - Calcio d'angolo per la Fiorentina: salta più in alto di tutti Mina (sempre lui!) che libera la sua area di rigore

4' - Ancora una bella iniziativa di Castrovilli che dalla sinistra crossa al centro un pallone ma sempre Mina spazza via

2' - Prova un'incursione sulla sinistra Castrovilli ma Mina è più bravo di lui e gli strappa il pallone dai piedi

1' - Si comincia! Fiorentina che attacca dalla destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale

0' - Squadre in campo! Cagliari con la maglia rossoblù, calzoncini e calzettoni blu, Fiorentina con il completo bianco da trasferta

All’Unipol Domus di Cagliari questa sera alle 20:45 va in scena la 38ª giornata di Serie A, l’ultima per la squadra sarda allenata da Claudio Ranieri (alla sua ultima apparizione sulla panchina di un club come annunciato nei giorni scorsi) e ormai già salva dopo la vittoria nel recente turno a Reggio Emilia, la penultima di campionato per la Fiorentina che questa sera conta di trovare i 3 punti definitivi per salire a quota 57 in classifica e garantirsi anche nella prossima stagione la partecipazione almeno alla prossima Conference League, in attesa di sapere cosa faranno i viola ad Atene la prossima settimana.

Queste le formazioni ufficiali del match:

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Obert, Augello; Deiola, Prati; Nandez, Viola, Luvumbo; Lapadula.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Di Pardo, Mancosu, Sulemana, Azzi, Oristanio, Pavoletti, Petagna, Mutandwa, Shomurodov, Gaetano.

Allenatore: Ranieri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Ikone, Barak, Castrovilli; Belotti.

A disposizione: Christensen, Martinelli, Kayode, Faraoni, Quarta, Comuzzo, Parisi, Arthur, Infantino, Duncan, Maxime Lopez, Beltran, Gonzalez, Nzola, Kouame.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Assistenti: Preti-Miniutti.

IV ufficiale: Giua.

Var: Mazzoleni.

A.Var: Maggioni.