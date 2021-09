C. ESPOSITO A FV: "PER LUCIANO SARÀ SPECIALE AL FRANCHI. VLAHOVIC? IO FIRMEREI SUBITO"

"Fiorentina-Napoli è la partita di cartello del turno di Serie A". Intervistato in esclusiva da FirenzeViola.it, il napoletano di nascita ed ex Fiorentina Carmine Esposito presenta così la sfida tra la squadra dell'ex compagno ed amico Luciano Spalletti e quella di Italiano: "La Fiorentina secondo me è la sorpresa del campionato. Conosco Italiano e so quanto sia bravo, ma non pensavo che da subito desse questa impronta alla squadra. Nico e Vlahovic poi sono fortissimi. Penso che l'acquisto più importante dell'estate viola sia stata la permanenza di Vlahovic".

Il Napoli però fa paura...

"È ovvio: viene da 6 vittorie consecutive ed è tra le squadre più accreditate per lo Scudetto. È devastante sia davanti che dietro, Luciano ha fatto un gran lavoro. Sono certo di una cosa: chi vince domenica darà una svolta della stagione".

L'impegno Europeo può stancare gli azzurri?

"È ancora presto per dire che le partite in Europa stanchino. Luciano in estate mi aveva detto che voleva partire sparato, perché anno scorso è stato così così per il Napoli e voleva dare subito una scossa all'ambiente. In questa fase le Coppe incidono il giusto, soprattutto con l'entusiasmo che si è creato a Napoli".

Per Spalletti sarà una partita speciale domenica?

"Sicuramente. Ha sempre dichiarato di essere tifoso e voler chiudere la carriera da allenatore a Firenze. A Napoli non sono sorpreso dal suo impatto: aveva tanta voglia di riscatto ed era carichissimo, poi ci vuole anche fortuna".

Si è fatto un'idea sulla questione del rinnovo di Vlahovic?

"E' un'assurdità non rinnovare. Io fossi nel giocatore firmerei subito: è tra i più interessanti attaccanti del panorama europeo e avrà tempo di andare via e cercare fortune altrove. Ma a Firenze, la Fiorentina può tornare dove merita e tra le prime sette del campionato con lui. È fortissimo, lo riempiono di chiacchiere e promesse ma dovrebbe pensare solo a giocare".