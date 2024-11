C. BORGONOVO A RFV, Firenze è casa nostra. A Como derby del cuore

FirenzeViola.it

Chantal Borgonovo, figlia dell'ex attaccante Stefano che a Como e a Firenze ha fatto grandi cose, ha parlato a Radio Firenzeviola spiegando il rapporto con le due città: "Como e Fiorentina sono due squadre nel cuore di mio padre ma anche nel mio. Io sono innamorata di Firenze così come lo era Stefano, per me contro il Como è la partita del cuore. Di calcio però non mi chiedete perché seguo ma non sono un'esperta".

La partita al Franchi in onore di Stefano?

"Per me fu una liberazione perché Stefano si era chiuso in casa per due anni. Una serata indimenticabile per tutti quelli che sono stati presenti. Per la nostra Fondazione lui era il polo attrattivo ma noi stiamo portando avanti quel progetto".

Che ricordi ha di Como e Firenze?

"Degli anni al Como ricordo le attese fuori dagli spogliatoi perché Stefano era sempre l'ultimo a uscire. Di Firenze invece ricordo la partita contro la Juventus, una coreografia bellissima con il profilo di tutti i monumenti della città".

