BUSO A RFV, Alla squadra manca un'anima. Non avrei tolto Gud

L'ex giocatore viola Renato Buso è intervenuto oggi ai microfoni di RadioFirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue parole riguardo la partita di ieri contro l'Empoli: "Dalla partita di ieri si è visto che non c'è ancora una squadra con un'idea di gioco definita o di costruzione. La squadra è stata più ordinata e compatta, ad esempio nelle coppie sugli esterni, ma nella fase di costruzione ho visto poco o nulla. Inoltre, mancano le soluzioni per andare a vincere la partita. Poi, a seconda del modulo, perdi un giocatore in fase offensiva per sacrificarlo in difesa. Ma, soprattutto, non ho visto quella 'garra', quella voglia di andare a vincere la partita. Hai giocato contro l'Empoli, che in questo momento ha il suo valore, ma ho visto poca volontà di fare qualcosa in più. L'unico che ha mostrato un po' di spirito è stato Dodô".

Tu sei stato un giocatore di grande talento e rispettato nello spogliatoio. Come giustifichi il commento finale di Kouamé?

"Quando sei in un campionato così importante, anche dichiarazioni di questo tipo, come quelle di Palladino all'inizio, possono diventare un ostacolo per la squadra.' Il gruppo deve essere analizzato sotto l'aspetto dello spirito. Ieri ho visto due o tre situazioni in cui Gudmundsson si lamentava di non ricevere la palla, e questo ovviamente può essere stato percepito dal capitano della giornata, influenzando il suo commento".

Alla fine, Beltrán è entrato ma non ha inciso.

"Anche l'allenatore deve aggrapparsi a delle soluzioni. Beltrán, come Sottil e Ikoné, fa fatica a dare intensità e concretezza durante la partita. È giusto affidarsi ai giocatori di cui ci si può fidare. Ad esempio, Gudmundsson, un giocatore che può farti fare il salto di qualità, non l'avrei tolto".

Cosa chiedi alla partita di giovedì contro i New Saints?

"Dico di divertirsi. La squadra ha quella sensazione di entusiasmo che la circonda. Ho visto il tifo dopo la motorinata arrivata allo stadio. La passione è viva, e in questo momento devi dare un'anima a questa squadra".