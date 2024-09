BUCCHI A RFV, Viola squadra frizzante. Sottil ha qualità, e Ikoné...

FirenzeViola.it

Cristian Bucchi, ex attaccante ora allenatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al vento" e ha parlato del momento che sta vivendo la squadra viola:

Cosa ne pensa di Kean e di Beltran che è dietro nelle gerarchie?

"Kean è l'uomo giusto al posto giusto. Ha una grandissima personalità, in una piazza così è fondamentale. Ha la necessità di avere continuità. Palladino sta rivedendo le sue idee iniziali. Probabilmente una difesa a 4 può dare un pò di sicurezza. Credo che stia prendendo quella direzione. Credo che la filosofia non sia un sistema di gioco, ma una mentalità che vuoi portare alla squadra. Il sistema di gioco oggi è relativo. Domenica nella difficoltà ha trovato una soluzione interessante. Ho la sensazione che sia una squadra frizzante, in genere nelle squadre ci sono pochi uomini che saltano l'uomo. La Fiorentina ha un organico molto interessante".

Sottil è una mina vagante. Le piace come giocatore?

"Io credo che sia un giocatore di qualità. Negli anni l'ho visto maturare, ha delle qualità di uno contro uno importanti. Nell'organico può avere il suo peso".

Cosa ne pensa di Ikone?

"Di sicuro non ha reso per quello che ci si aspettava. La rivalità con Nico Gonzalez non lo ha agevolato, non riesce a trovare continuità. Credo sia un ottimo giocatore da sfruttare per le sue caratteristiche, se giochi con gli esterni, altrimenti non può rendere bene".

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST