BRANCHINI A FV: "SIRIGU GIÀ VICINO AI VIOLA IN PASSATO, NON HA AVUTO DUBBI"

La Fiorentina ha recentemente acquistato Salvatore Sirigu, portiere dalla grande esperienza arrivato al posto di Gollini e pronto a giocarsi la titolarità con Terracciano. Per parlare del suo arrivo in viola, Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva il suo noto agente e intermediario di mercato, Giovanni Branchini.

Branchini, com'è nata la trattativa?

"La trattativa è nata una decina di giorni fa in modo molto spontaneo, la Fiorentina doveva sistemare la questione portieri e noi abbiamo garantito fin da subito la nostra disponibilità"

Questa probabilmente sarà una delle ultime tappe, se non l'ultima tappa della carriera del suo assistito, perché ha deciso di chiudere qui? Col Napoli stava comunque lottando per lo scudetto mentre adesso la Fiorentina è in difficoltà..

"Premesso che Salvatore è un'atleta straordinario in condizione di poter giocare per molte stagioni, già tempo fa esisteva una reciproca attrazione tra atleta e club infatti qualche anno fa era già stata sfiorata la possibilità di vestire la maglia viola. Napoli è una stupenda realtà dove Salvatore ha dato tutto se stesso ed era ed è ancora apprezzato da tutti. Purtroppo le cose non sono andate come pensavamo e quando si è presentata questa possibilità non c'è stato alcun dubbio, anche perché riteniamo la Fiorentina molto più forte dei risultati conseguiti fino ad oggi"

A che obiettivi pensa che possa aspirare la Fiorentina per questo finale di stagione e nei prossimi anni?

"La Fiorentina ha una proprietà solidissima e determinata, siamo sicuri che presto potrà ottenere quella crescita che in questo momento sembra sfuggirle ma che saprà dare soddisfazione al suo pubblico in un futuro assai prossimo, i tifosi viola lo meritano"