BRAMBATI A RFV, So che anche i viola sono su Baldanzi. Italiano è cambiato nella fase difensiva

Massimo Brambati, ex difensore dell'Empoli, in vista della gara tra gli azzurri e la Fiorentina ha parlato così a Radio FirenzeViola: “È una partita che arriva in un momento speciale per la Fiorentina, non per l’Empoli, che paga un mercato che l’ha privato di alcuni giocatori importanti come Vicario. Ma è sempre un derby, ricordo quelli che giocavo io in maglia azzurra, era sentitissimo anche dai fiorentini oltre che dagli empolesi. Ho bellissimi ricordi della mia esperienza a Empoli”.

Sulla difesa della Fiorentina: “Credo ci sia stata una modifica di concetti e applicazione. Italiano è cambiato, è intelligente e sveglio. Dopo il finale dell’anno scorso e qualche gol preso di troppo, ha capito che va bene giocare alti, ma si deve anche comprendere quando il momento impone di chiudersi meglio. Col Napoli per dire, le uniche occasioni avute dagli azzurri sono state due errori della difesa viola. Il Napoli, con Osimhen, non si è quasi mai reso pericoloso. Significa lavorare bene in fase difensiva e con tutta la squadra”.

Sui rapporti tra Fiorentina ed Empoli: “Corsi non preclude nessuna squadra. Purtroppo, a volte ci sono combinazioni che non coincidono. La Fiorentina con i suoi dirigenti sa muoversi bene, non credo che l’Empoli gli precluda la squadra. Baldanzi è uno dei giocatori più chiacchierati, per quanto ne so io c’è anche la Fiorentina su di lui”.